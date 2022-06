Landen van Westelijke Balkan overwegen weg te blijven van EU-top

Aantal nieuwe coronage­val­len in Nederland schiet omhoog

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Nederland stijgt snel. In de afgelopen week kregen 26.462 mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Dat is het hoogste aantal sinds 12 april, ruim twee maanden geleden. Omdat zelftesten niet in de statistieken worden meegenomen, is het werkelijke aantal besmettingen waarschijnlijk hoger.

21 juni