Landen nemen nieuwe maatregelen om coronavirus de baas te blijven: hoe ziet coronasituatie eruit in de rest van Europa?

Alle coronacijfers stijgen. Niet alleen in ons land, maar ook in de rest van Europa. Tal van landen introduceerden de afgelopen dagen nieuwe maatregelen — van het verplichten van een boosterprik tot het invoeren van de 2G-regel — om de virusverspreiding de baas te kunnen. Maar hoe ziet de situatie er nu precies uit bij onze buren en in de rest van Europa?

Duitsland

Cijfers: de Duitse gezondheidsautoriteiten hebben het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen op een dag geregistreerd sinds het begin van de pandemie, zo meldde het Robert Koch Instituut voor ziektebestrijding (de evenknie van Sciensano) woensdag.

Het ging om 39.676 nieuwe gevallen (47,6 besmettingen per 100.000 inwoners), meer dan het vorige record van afgelopen vrijdag. Toen werden 37.120 nieuwe besmettingen geregistreerd. Een week eerder was dat aantal nog 20.398. Ook het aantal sterfgevallen in Duitsland nam dinsdag toe, aldus het gezondheidsinstituut. Volgens de nieuwe gegevens werden in Duitsland 236 sterfgevallen geregistreerd, tegen 194 dagelijkse sterfgevallen een week geleden. In Duitsland is iets meer dan 66 procent van de totale bevolking gevaccineerd.

Maatregelen: aftredend bondskanselier Angela Merkel heeft de Duitse politieke top opgeroepen om zo snel mogelijk te vergaderen over de stijgende coronacijfers. “De verspreiding van het virus is dramatisch”, zegt regeringswoordvoerder Steffen Seibert. “Een snel en eensgezind antwoord is nu nodig.” Merkel heeft al herhaaldelijk opgeroepen tot een nationaal overleg, maar met weinig reactie van de leiders van de deelstaten. Een mogelijk agendapunt op het gezamenlijk overleg zou de snellere uitrol van het boostervaccin zijn.

De verschillende Duitse deelstaten hebben al de optie om de 2G-maatregel (gevaccineerd of genezen) in te voeren. Zo zijn ongevaccineerde inwoners en toeristen in Berlijn, Brandenburg, Saksen en Hamburg niet langer welkom in restaurants, pret- en dierenparken, en andere faciliteiten. PCR- en/of antigeentesten zijn er niet langer voldoende als toegangsbewijs.

Volledig scherm Aftredend bondskanselier Angela Merkel heeft de Duitse politieke top opgeroepen om zo snel mogelijk te vergaderen over de stijgende coronacijfers. © AP

Nederland

Cijfers: het aantal besmettingen in Nederland liep de afgelopen week op tot 80.292 nieuwe gevallen, gemiddeld 11.470 per dag (65,7 per 100.000 inwoners). Er zijn sinds de start van de pandemie maar twee dagen geweest waarop het weektotaal nog hoger lag, namelijk in december vorig jaar. Er overleden dinsdag nog 25 mensen in Nederland aan het coronavirus. In de afgelopen week heeft het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 164 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld zo’n 23 per dag.

Inmiddels heeft iets meer dan 75 procent van de bevolking in Nederland een eerste prik ontvangen (vergelijkbaar met België). Net geen 69 procent van de totale bevolking is volledig gevaccineerd.

Maatregelen: in Nederland moeten inwoners en toeristen (ouder dan 12 jaar) een coronatoegangsbewijs (gevaccineerd, hersteld, een negatieve PCR-test niet ouder dan 48 uur of een antigeentest van maximaal 24 uur oud) tonen bij onder meer musea, in fitnesscentra en op restaurant. Maar gezien de cijfers blijven stijgen, overweegt de overheid eveneens om strengere maatregelen in te voeren voor ongevaccineerden. De 2G-regel zou een optie zijn. Aanstaande vrijdag, wanneer het kabinet samenkomt, zal er wellicht een beslissing vallen.

Frankrijk

Cijfers: volgens de jongste cijfers werden er de laatste 24 uur 12.476 nieuwe besmettingen geregistreerd (18,5 per 100.000 inwoners), het hoogste aantal sinds begin september. Er zijn in het land grofweg 6 miljoen mensen die nog geen enkele coronaprik hebben gehad: 87 procent van de bevolking vanaf 12 jaar is volledig gevaccineerd.

Maatregelen: dinsdag waarschuwde de Franse president Macron tijdens een toespraak op televisie nog voor een vijfde coronagolf. Voor de kwetsbaarste groepen in de samenleving zullen snel meer extra prikken beschikbaar komen, kondigde hij aan. Voor de Franse 65-plussers is een extra coronaprik vanaf midden december verplicht om de geldigheid van de coronapas te behouden.

In Frankrijk is de coronapas nodig voor bijvoorbeeld een bezoek aan een restaurant, café of museum. Onlangs werd besloten om de pas minstens tot in de zomer van volgend jaar te handhaven. Daarbij moet er op veel plaatsen, waaronder in de wachtrijen voor skiliften en gondels, een mondmasker gedragen worden.

Volledig scherm De recentste kaart van het ECDC, donderdag volgt een nieuwe update. © ECDC

Oost-Europa

De stijgingen zijn het ernstigst in Oost-Europa. Tsjechië en delen van Polen en Hongarije kleuren donkerrood op de Europese coronakaart van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) die elke donderdag geüpdatet wordt. Het aantal nieuwe gevallen ligt in de Oost-Europese landen meer dan drie keer zo hoog als half oktober. Daarbij noteerden Hongarije, Tsjechië en Letland de grootste stijging wat betreft sterfgevallen in de afgelopen twee weken.

Ook in Roemenië, Bulgarije en Wit-Rusland schieten de cijfers de hoogte in. Niet toevallig verloopt de uitrol van de vaccincampagnes er zeer traag. Terwijl meer dan zeven op de tien mensen in Portugal, Spanje, IJsland, Frankrijk en Ierland ten minste één dosis hebben gekregen, moet de vaccinatiegraad in Bulgarije, Oekraïne en Wit-Rusland nog 30 procent bereiken.

Zuid-Europa

In het zuiden van Europa (lees: Spanje en Portugal) ziet de situatie er nog iets rooskleuriger uit. Daar is voorlopig geen sprake van een nieuwe golf. Portugal heeft dan ook de hoogste vaccinatiegraad ter wereld (87 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd) en zeven keer minder besmettingen dan in België (dagelijks gemiddeld 11 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners).

Ook Spanje heeft een hoge vaccinatiegraad (80 procent) en telt volgens de jongste cijfers gemiddeld 2.987 nieuwe besmettingen per dag (6,3 per 100.000 inwoners).

Lees ook:

Herbekijk ook: