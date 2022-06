Landbouwers trekken aan langste eind in proces over hoogspanningslijn: Franse energiereus moet meer dan 450.000 euro schadevergoeding betalen

Livios Nog geen budget voor een warmtepomp? Zo hou je alle opties open om later over te stappen

Ga je (ver)bouwen, dan zal je heel wat knopen moet doorhakken. Ook over hoe je je woning gaat verwarmen. Wil je graag een warmtepomp voorzien, maar heb je daar momenteel nog niet het budget voor? Bouwsite Livios legt uit hoe je alle opties openhoudt om later vlot over te schakelen.

