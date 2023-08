Landbouwer (25) komt in pikdorser terecht in Duitsland: topchirurg moet ter plaatse beide benen afzetten

In het noorden van Duitsland is een gruwelijk ongeval gebeurd. Enkele landbouwers waren er op een veld aan het oogsten, toen hun pikdorser vastliep. Twee mannen klommen op het dak van de machine om het probleem op te lossen, maar één van hen gleed uit en kwam in de trechter van de graantank terecht. Het volgende moment werd hij tot aan zijn middel naar binnen getrokken.

Het incident gebeurde zaterdag om 16 uur, in de buurt van Hohen Luckow, op 200 kilometer ten noorden van Berlijn. Drie twintigers waren er de oogst aan het binnenhalen, toen de pikdorser - een Claas Lexion 770 van maar liefst 25 ton - plots aangaf dat er een technische fout was bij het doorstuwen van het graan. Er bleek een verstopping in de graantank te zitten.

Volgens een reconstructie van de Duitse krant ‘Bild’ besloot de bestuurder (25) van het toestel samen met zijn collega (25) om op de machine te klimmen en met schoppen het vastzittende graan los te maken. Hij vroeg aan hun helper (24) om op de bestuurdersstoel te gaan zitten, zodat de motor kon blijven draaien. Door een veiligheidsmechanisme valt de machine immers automatisch uit als de bestuurder opstaat.

Dak

Toen de twee mannen op het dak van de zes meter hoge pikdorser geklommen waren, kreeg de man die eerst achter het stuur zat plots telefoon. Terwijl hij in gesprek was, besloot de andere landbouwer om alvast aan het werk te gaan. Op dat moment ging het mis.

Volledig scherm © Shutterstock / perfect-picture-hunter

De man gleed uit en viel volgens de eerste vaststellingen in de halfvolle trechter van de graantank. Graan wordt daar via een draaiboor met een diameter van 44 centimeter op de bodem van de tank naar een grijparm gestuwd, die het graan in een parallel rijdende laadbak laat vallen. Het slachtoffer kwam met zijn beide benen vast te zitten in de draaiboor en werd het volgende moment tot aan zijn middel naar binnen getrokken.

Geschreeuw

Het slachtoffer gilde zo luid dat de helper achter het stuur het geschreeuw hoorde en de machine meteen stopzette. Hij belde de hulpdiensten en die waren in minder dan 10 minuten ter plaatse. Het MUG-team en de brandweer beseften echter snel dat ze het slachtoffer niet konden bevrijden en riepen extra hulp in.

Volledig scherm © Shutterstock / Karlis Ustups

Een uur later werden een topchirurg en zijn team van zes artsen en een chirurgisch verpleegkundige met een helikopter ter plaatse gebracht. De chirurg kon niet anders dan de beide benen van de landbouwer af te zetten om zijn leven te redden, een operatie die bijna twee uur duurde. Even voor 19 uur kon het slachtoffer overgebracht worden naar het Universitair Ziekenhuis van Rostock.

Onderzoek

De autoriteiten hebben inmiddels een onderzoek ingesteld. Dat moet achterhalen hoe het ongeval is kunnen gebeuren en wie ultiem besliste om de motor van de machine te laten draaien, iets wat verboden is bij het verhelpen van defecten. Daarvoor is een getuigenis van het slachtoffer nodig, maar dat kon nog niet worden ondervraagd. De man is wel buiten levensgevaar en reageert al, maar is nog niet klaar om zijn verhaal te doen.

Als er sprake is van een lichamelijk letsel door nalatigheid, kan de verantwoordelijke gestraft worden met een celstraf tot drie jaar en een boete. De pikdorser is in beslag genomen.