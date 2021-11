Lancering van Crew Dragon voor derde keer uitgesteld

Film Tom Cruise stijgt in oktober 2021 op voor eerste filmopna­mes ooit in de ruimte: “Maar eerst een half jaar opleiding”

Oktober 2021 wordt een historische maand in de filmgeschiedenis. Tom Cruise (58) en regisseur Doug Liman (55) gaan dan met SpaceX de lucht in om de allereerste prent in de ruimte op te nemen. Een ticketje naar het International Space Station (ISS) kost normaal ruim 44 miljoen euro per persoon, maar als goede vriend van CEO Elon Musk (49) moet de acteur wellicht weinig of niets op tafel leggen.

