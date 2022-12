Lahbib gaat op bezoek bij rivaal van Erdogan die veroordeeld is tot bijna drie jaar cel

Afspraak via datingapp loopt fout: Belg zeven dagen ontvoerd in Brazilië, maar hij kan op onverwach­te wijze ontsnappen

Een Belg is in Brazilië zeven dagen ontvoerd nadat hij een afspraak maakte via een datingapp. In de plaats van de dame hij verwachtte, doken echter vier kidnappers op. Die hielden hem een week lang in gevangenschap en probeerden zijn bank- en beleggingsrekeningen te plunderen. Na zeven dagen slaagde de Belg er echter op onverwachte wijze in zijn vrijheid te herwinnen.

18:12