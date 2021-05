Lagerhuis VS stemt voor onderzoekscommissie naar aanval op Capitool

Of het voorstel ook door de Senaat gaat komen, is nog onzeker. Onder de zogenoemde filibuster-regel moeten minstens 60 van de 100 senatoren het ermee eens zijn. In de huidige Senaat, die half om half is verdeeld tussen Democraten en Republikeinen, zou dat inhouden dat er vanuit beide partijen steun voor nodig is. Het voorstel kan op veel tegenstand van de Republikeinen in de Senaat rekenen en het is dus onzeker of er tien Republikeinen opstaan om voor de commissie te stemmen.