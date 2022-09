‘Lachende paus’ die amper 33 dagen en 6 uur op de troon zat zalig verklaard in Rome

TV Voor de ene heilig, voor de andere hypocriet: de legende van Eva Perón, de vrouw die zelfs na haar dood geen rust kreeg

Deze zomer is het 70 jaar geleden dat Eva ‘Evita’ Perón overleed. “Even geliefd als verguisd, maar onmiskenbaar de meest charismatische presidentsvrouw die Argentinië ooit had”, schrijft ‘Primo’. Haar invloed was zo groot dat zelfs haar dode lichaam een gevaar was in de ogen van haar tegenstanders. Daarover gaat de minireeks ‘Santa Evita’ op Disney+, die mee werd geproducet door actrice Salma Hayek (55).

