Lachen met Liz op Twitter: wie neemt het van Britse premier Truss over, de krop sla of Larry de kat?

Amper 44 dagen zat ze in Downing Street 10. Liz Truss is daarmee de premier die het minst lang in functie was in het Verenigd Koninkrijk ooit. De ‘Conservative Party’ moet nu op zoek naar de derde Britse eerste minister in zes weken tijd, de vijfde al in zes jaar. Reden genoeg voor Twitter om met enkele memes en ander lachwekkend materiaal op de proppen te komen. Wie volgt Truss op: Larry de kat of de krop sla?

Truss stapte op als partijleider van de Tories, de Conservative Party, die nu een nieuwe voorzitter moet aanstellen. Dat zou in amper een week tijd gebeuren. De nieuwe voorzitter van de conservatieven wordt automatisch ook de nieuwe premier. Dat sluit de facto enkele voorstellen op Twitter uit om Truss op te volgen, zoals Larry de kat, een clown of... de krop sla. “De koning heeft mij gevraagd eerste minister te worden omdat deze nonsens lang genoeg heeft geduurd”, schrijft ‘Larry the cat’ op Twitter.

En waarom de sla? “Neem de 10 dagen van nationale rouw na de dood van koningin Elizabeth weg, en Liz Truss had 7 dagen alles onder controle. Dat is ongeveer de levensduur van een krop sla”, schreef de Britse zakenkrant ‘The Economist’ in een pittig opiniestuk op 11 oktober. De Britse tabloid ‘Daily Star’ ging een stapje verder en lanceerde vorig weekend de prangende vraag bij een beeld van premier Liz Truss en een krop ijsbergsla: “Welke verlepte sla zal het langst overleven?” Via een webcam konden de Britten de sla, die naast een foto van Truss lag, live volgen.

Die korte levensduur van Truss’ premierschap is ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky niet ontgaan. Iemand tweette de denkbeeldige gedachten van Zelensky: “Ik slaagde erin om een jaar lang aan de macht te blijven ondanks Vladimir Poetin... En in zes weken tijd verloor jij van een fucking krop sla!”

“De procedure om Liz Truss te verkiezen tot eerste minister duurde twee weken langer dan de periode dat ze eerste minister was”, vatte een andere Twitteraar het samen.

Iemand verwijst ook naar de film ‘Love Actually’ uit 2003. Daarin speelt Hugh Grant de rol van David, de nieuwe Britse premier. “Tijd voor bewezen leiderschap in Downing Street”, luidt de tweet bij een foto van acteur Hugh Grant uit de ensemblefilm. Zijn personage David had overigens een foto van Margaret Thatcher in zijn kantoor hangen, wat doet vermoeden dat David een Tory was. Bovendien werd Liz Truss weleens vergeleken met ‘the Iron Lady’.

Nog een Twitteraar photoshopte een nieuwe deur voor Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier: een draaideur.

Het is geweten dat Liz Truss een hevige fan is van zangeres Taylor Swift. Het inspireerde Channel 4 News tot een geestige clip met een montage van beelden van de ex-premier op de tonen van ‘Blank Space’ van Taylor Swift. “Ik heb nog een spatie over, schat, en ik zal daar je naam schrijven”, zo eindigt het nummer.

Nog daarover tweette iemand gisteren: “Liz Truss heeft haar ontslag gegeven zodat ze morgen naar het volledige album ‘Midnights’ kan luisteren zonder de druk van een premier. Een échte Swiftie”. Want vandaag/vrijdag komt de nieuwe plaat van Taylor Swift uit, getiteld ‘Midnights’.

“Wie was de eerste minister toen Koning Charles III de troon besteeg, dat wordt over zo’n 20 jaar echt een moeilijke quizvraag”, weet Twitter nu al. Waarop de grappige reactie kwam: “Hoewel Lizz Truss de Britse premier was met de kortste staat van dienst ooit, is zij de enige die in de recente geschiedenis heeft gediend onder twee monarchen (koningin Elizabeth en koning Charles)”.

Sommige Twitteraars vernamen het nieuws van het ontslag via winkelketen Aldi. Die tweette: “Een mooie dag voor een krop sla”.

Ook comedian Trevor Noah stak de draak met Liz Truss en bij uitbreiding het Verenigd Koninkrijk in ‘The Daily Show’. “Het gekste van dit hele verhaal is dat Liz Truss alleen maar premier kon worden omdat Boris Johnson in zovele schandalen verwikkeld was dat hij moest aftreden. Dat is de enige reden waarom zij de job kreeg. En je kan nooit raden wie haar nu mogelijk zal vervangen...”

