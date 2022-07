Labour-leider Keir Starmer heeft volgens politie geen coronamaatregelen geschonden

De politie had een onderzoek geopend naar een evenement in de kantoren van Labour in april vorig jaar, toen er strikte coronamaatregelen van kracht waren. Keir en Starmer hadden al laten weten dat ze ontslag zouden nemen als uit het onderzoek bleek dat ze de regels hadden overtreden. "Keir en Starmer zijn altijd duidelijk geweest dat er in Durham geen regels zijn overtreden", verklaarde een woordvoerder van Labour.

Op de bijeenkomst in Durham op 30 april, in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in Hartlepool, werd bier gedronken en gegeten in een kiesdistrictkantoor. Op dat moment waren bijeenkomsten binnenshuis echter verboden. Volgens Labour ging het om een werkbijeenkomst, wat wel volgens de regels was.