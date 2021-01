Laatste weduwe veteraan Amerikaanse burgeroorlog overleden: Helen huwde als 17-jarig met James (93)

De voor zover bekend laatste weduwe van een militair die heeft gevochten in de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) is overleden. Helen Viola Jackson stierf vorige maand op 101-jarige leeftijd in een verpleeghuis in Marshfield, in de staat Missouri, meldde een veteranenbond.

Jackson trouwde in 1936 met James Bolin, die had beloofd haar financiële toekomst veilig te stellen met zijn pensioen. Hij was destijds 93 en zij 17.

Bolin diende in het Union Army - en droeg dus een blauwe uitrusting - en streed tegen het leger van de Confederate States of America. Deze soldaten gingen in het grijs gekleed en vochten namens de Zuidelijke Staten tegen de afschaffing van de slavernij. De Noordelijke Staten wonnen met het Union Army de burgeroorlog.

Bolin overleed in 1939, zijn echtgenoot trouwde daarna niet opnieuw. Zij had wel recht op een veteranenpensioen, maar heeft daar volgens de Sons of Union of the Civil War geen aanspraak op gemaakt.

De twee waren in contact met elkaar gekomen via Jacksons vader, die zijn dochter na elke schooldag naar de bejaarde veteraan stuurde om klusjes te doen.

Volledig scherm Helen Jackson in jongere jaren. © Facebook