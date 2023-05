Laatste vermiste dood teruggevonden nadat boot met feestende toeristen kapseist tijdens storm op Lago Maggiore

UpdateDe dodentol is nog verder gestegen nadat een toeristenboot met 25 personen aan boord zondag kapseisde op het Lago Maggiore in het noorden van Italië. Reddingsdiensten hebben nu ook het lichaam van de laatste vermiste gevonden. Volgens het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA lag het op een diepte van 16 meter vlakbij het wrak. In totaal zijn er vier doden te betreuren.