Laatste tegenslag voor Trump: Democraat Ossoff roept zich uit tot winnaar Senaatsverkiezingen

UPDATEDe Democraat Jon Ossoff heeft zichzelf tot winnaar van de Senaatsverkiezingen in de staat Georgia uitgeroepen. Als hij gelijk heeft, komen de twee Senaatszetels van de staat in handen van de Democraten en geeft dat die partij een feitelijke meerderheid in het Amerikaanse hogerhuis dankzij de stem van de senaatsvoorzitter. De Democraat Raphael Warnock heeft de andere zetel voor Georgia al binnen volgens Amerikaanse media.

De Democraten moesten beide Senaatsverkiezingen in Georgia winnen om de machtsbalans in de Senaat te laten omslaan. De twee andere kandidaten waren verwikkeld in een nek-aan-nekrace. Hoewel al zo’n 98 procent van de stemmen waren geteld, durfden grote media nog niet te voorspellen wie de tweede zetel zou winnen: de Republikeinse senator David Perdue of zijn Democratische uitdager Jon Ossoff. Ossoff heeft zichzelf nu tot winnaar uitgeroepen. “Georgia, bedankt voor het vertrouwen”, zei hij in een korte mededeling.

Als hij gelijk heeft, komen de twee senaatszetels van de staat Georgia in handen van de Democraten en hebben beide partijen 50 zetels in de Senaat. In dat geval zal de machtsbalans in de Senaat binnenkort overhellen naar de Democraten want bij een ex-aequo dan is het de vicepresident die de knoop moet doorhakken, en de komende vier jaar is dat de Democrate Kamala Harris.

Er is nog geen onafhankelijk nieuwsmedium dat de overwinning van Ossoff heeft bevestigd. Volgens zender NBC is het nog te nipt om een winnaar uit te roepen. Bij 98 procent van de stemmen geteld heeft de Democraat een voorsprong van 0,4 procentpunt.

Volledig scherm De Republikeinse senator David Perdue (links). Foto rechts: zijn Democratische uitdager Jon Ossoff. © REUTERS

In Georgia kon vorig jaar ook al worden gestemd over de Senaatszetels. Toen kreeg geen van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen. Daarom moesten de verkiezingen deze week worden overgedaan. Ook de presidentsverkiezingen liepen in Georgia uit op een nek-aan-nekrace. De Democraat Biden won uiteindelijk nipt van zittend president Donald Trump van de Republikeinse Partij.

Eerste zwarte senator uit Georgia

Georgia stond lange tijd bekend als een bolwerk van de Republikeinen. Het is volgens Amerikaanse media de eerste keer sinds 2005 dat een Democraat de staat mag vertegenwoordigen in de Senaat. Warnock gaat ook geschiedenis schrijven als de eerste zwarte senator uit Georgia.

Een geëmotioneerde Warnock bedankte zijn aanhangers en vertelde dat hij ook een stem had gekregen van zijn moeder. Hij omschreef haar als een 82-jarige vrouw die “vroeger andermans katoen plukte” en nu heeft geholpen haar zoon naar de Senaat te sturen. “We kregen te horen dat we deze verkiezing niet konden winnen”, zei de politicus, die stelde dat nu is gebleken dat “alles mogelijk is”.

Volledig scherm Republikeinse aanhangers zijn samengekomen in een hotel in Atlanta om het verkiezingsresultaat af te wachten. Ze reageren zichtbaar ontgoocheld op het nieuws. © AFP

Brad Raffensperger, de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Georgia, zegt dat hij de einduitslag rond 12 uur plaatselijke tijd verwacht. Hij verklaarde aan CNN dat het tellen in de nacht zal worden gestaakt en in de ochtend weer zal worden hervat. De verkiezingen zijn volgens de lokale overheid rustig verlopen, zonder lange rijen voor de stembureaus.Bij een erg nipte race kunnen er bovendien nog hertellingen worden aangevraagd.

Volledig scherm Republikeinse aanhangers zijn samengekomen in een hotel in Atlanta om het verkiezingsresultaat af te wachten. Ze reageren zichtbaar ontgoocheld op het nieuws. © AFP

Volledig scherm Medewerkers van een telbureau aan het werk in Atlanta. © AP