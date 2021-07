Laatste stukje vóór Noordzee kleurt langzaamaan geel door overstromingen

Wanneer stopt het noodweer en kan de regenzone ook ons land opnieuw teisteren? Onze weerman legt uit

6:20 Enkele dagen na de watersnood in België, Nederland en het westen van Duitsland, houdt het onweer nu ook stevig huis in het oosten en zuiden van Duitsland en in grote delen van Oostenrijk. Dat een regenzone zo lang zo hevig blijft, is uitzonderlijk, zegt KMI-weerman David Dehenauw. “Het is evenwel uitgesloten dat ze nog terugkeert.”