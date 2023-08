Laatste medeplichtige ex-agent veroordeeld voor rol in dood George Floyd

Mijnenergie Het goedkoop­ste vaste stroomta­rief: waar vind je dat op dit moment?

Een energiecontract met een vast tarief afsluiten is de beste manier om je te beschermen tegen een mogelijke prijsopstoot komende winter. Een vast contract blijft weliswaar duurder dan een alternatief met een variabel tarief, maar de jaarprijzen voor vaste formules dalen in augustus - over het algemeen - wel in vergelijking met vorige maand. Wat die vaste contracten precies kosten en wat erin is inbegrepen, ging Mijnenergie.be voor jou na.