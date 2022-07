Laatste grote stad in regio Loehansk onder druk: “Lysytsjansk is volledig omsingeld”

De strategisch gelegen stad Lysytsjansk, in het oosten van Oekraïne, is "volledig" omsingeld. Dat zeggen pro-Russische separatisten zaterdag, meldt het Russische staatspersbureau Tass. Het is de laatste grote stad in de oostelijke regio Loehansk die nog in handen is van Oekraïne.