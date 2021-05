Laatste fase van versoepelingsplan in het Verenigd Koninkrijk onder druk door Indiase variant

De regering stelde begin dit jaar een nieuwe lockdown in en is inmiddels bezig die stapsgewijs af te bouwen. Premier Boris Johnson had gehoopt de laatste stap te zetten op 21 juni. Dan zouden alle beperkingen op sociale contacten in Engeland moeten vervallen.



De autoriteiten maken zich echter grote zorgen over de nieuwe Indiase variant van het virus. "We hebben daar ruim 1.300 gevallen van gezien. Het wordt de dominante virusvariant in delen van het land, zoals in Bolton en Blackburn", zei minister Hancock. De variant kan zich volgens de minister enorm snel verspreiden onder ongevaccineerde mensen.