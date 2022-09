Laatste dag van omstreden referenda in Oekraïne

Hoe Poetin de nucleaire dreiging opvoert met de salami-tac­tiek

Beetje bij beetje voert Russische president Vladimir Poetin de nucleaire dreiging op. “Ik dreig niet”, klonk het vorige week nog in een toespraak. Zo komt het westen langzaamaan voor een voldongen feit te staan. Blijft het bij bluf of gaat hij over tot actie? En hoe tactvol zijn ‘tactische’ kernwapens nu echt? Professor internationale politiek en expert in kernwapens, Tom Sauer (UAntwerpen) geeft duiding.

5:30