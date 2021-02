Laatste casino van Trump in gokstad Atlantic City tot ontploffing gebracht

3.000 dynamietstaven

Voorbijgangers in auto's betaalden met plezier 10 euro om op de parking van een voedselverdeelpunt in rijen toe te kijken hoe het gebouw, dat ooit het meest bezochte casino van Atlantic City was, met behulp van 3.000 dynamietstaven met de grond gelijk werd gemaakt.

Symbolisch

Een kleine maand na de inauguratie van kersvers president Joe Biden was de sloop echter meer een symbolisch einde van het Trump-tijdperk in Atlantic City. Hij had zich in 2009 al grotendeels teruggetrokken uit de stad nadat verschillende bedrijven uit zijn imperium het faillissement hadden aangevraagd.

De voormalige vastgoedontwikkelaar en ex-president had op het hoogtepunt van zijn gokimperium in Atlantic City vier casino’s in de gokstad. Naast Trump Plaza was er Trump World’s Fair, dat sloot in 1999, Trump Marina, dat in 2011 aan schuldeisers is verkocht en de Trump Taj Mahal, die in 2016 werd gesloten. Toch bleef zijn naam daarna nog steeds pronken op meerdere verouderde gebouwen. Daar is nu definitief een einde aan gekomen.