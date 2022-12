Laatste bekende Kremlincriticus krijgt nu ook 8,5 jaar celstraf voor commentaar op leger

Vermoord 'jongetje in kartonnen doos' uit Philadelp­hia na 65 jaar geïdentifi­ceerd

De ‘boy in the box’, zoals het onfortuinlijke kind bekendstaat in de VS, heeft eindelijk een naam gekregen. De politie van Philadelphia heeft de vierjarige jongen, die in 1957 dood werd aangetroffen in een kartonnen doos, na 65 jaar kunnen identificeren. Zijn naam: Joseph Augustus Zarelli.

11:58