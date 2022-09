“Laat me naar buiten, er is een aardbeving”: grote verontwaardiging over Chinese coronalockdown tijdens natuurramp

Er duiken verhalen en beelden op van bewoners van de Chinese stad Chengdu die hun huizen niet konden uitvluchten tijdens een aardbeving. De overheid had namelijk hun huizen afgesloten om de verspreiding van Covid te voorkomen. Online leiden de beelden nu tot woede en ongeloof. Sommigen in Chengdu zeggen dat hen gezegd werd binnen te blijven tijdens een aardbeving met een kracht van 6,8 op maandag, die aan minstens 65 mensen het leven heeft gekost.

Chengdu, waar 21 miljoen mensen wonen, is momenteel onderworpen aan strenge lockdown-regels. China voert een zogeheten nul-Covid-beleid, wat betekent dat in gemeenschappen routinematig lockdowns worden opgelegd wanneer gevallen van het virus worden ontdekt. In sommige gevallen zijn flatgebouwen waar minstens één persoon positief op Covid is getest, aangewezen als “afgesloten gebieden”. Hier wordt het de bewoners verboden hun huis te verlaten, ongeacht of ze het virus hebben of niet.

Video’s op Douyin, het Chinese TikTok-platform, tonen paniekerige bewoners achter geketende hekken, schreeuwend om naar buiten te mogen. In één video scheldt een man op de bewaker, terwijl hij aan het hek van zijn appartement rammelt. Hij riep: “Schiet op, open de deur, het is een aardbeving!” Als antwoord zeggen de bewakers: “Het is voorbij, de aardbeving is al voorbij”.

“Het is maar een aardbeving”

In een geluidsopname is een luidsprekerboodschap te horen die meldt: “Ga terug naar huis en kom hier niet bijeen, het is maar een aardbeving. Wij hebben veel ervaring als het op aardbevingen aankomt”. Een man vertelde de BBC dat hij uit zijn gebouw van 30 verdiepingen was gerend nadat hij de bevingen had gevoeld. Toen hij zich realiseerde dat hij vastzat, schreeuwde hij: “Wat is belangrijker? De lockdown of de aardbeving?”

Er zijn geen berichten die dodelijke slachtoffers van de beving in verband brengen met de beperkingen op het gebruik van woonwijken, maar toch kwam er veel commentaar. “Het is een grap dat we hierover moeten discussiëren”, zei een man op de Chinese blogsite Weibo. Het bericht was dinsdag al meer dan 3,7 miljoen keer bekeken. “Ik denk dat het goed is als ik in dit gebouw sterf, ik ben tenminste niet besmet”, zei een andere man sarcastisch.

De Chengdu Gezondheiscommissie postte later op haar officiële WeChat-account dat “prioriteit moet worden gegeven aan het veiligstellen van de levens van het publiek in het geval van aardbevingen, branden, overstromingen en andere rampen”.