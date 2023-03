“Laat de gijzelaars niet vrij”: Jimmy Carter (98) ontdekt op zijn sterfbed hoe hij presidentschap verloor aan Republikeins complot met Iran

Hoe Jimmy Carter (98) na een rampzalig president­schap de beste ex-president werd

Jimmy Carter (98) wil sterven in zijn eigen huis, omringd door zijn familie en voorzien van palliatieve zorgen. Carter was eind jaren zeventig vier jaar president van de VS. Zijn verkiezing was een verrassing. Zijn mandaat een ramp. In 1980 duwde Ronald Reagan hem zonder veel moeite naar de uitgang. In 2002 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. Hij staat nu op de rand van de dood.