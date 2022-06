Laagste peil in 70 jaar van Italiës langste rivier legt scheepswrak uit Tweede Wereldoorlog bloot

Italië kampt met aanhoudende extreme droogte. De langste rivier van het land, de Po, zit op het laagste waterpeil in 70 jaar. Het water is er zo laag gezakt dat een scheepswrak, gezonken tijdens de Tweede Wereldoorlog, nu goed zichtbaar is.

De Po is net geen 652 kilometer lang en stroomt van de berg Monviso in de Cottische Alpen in het noordwesten van Italië, via onder meer Turijn en Ferrara, naar de Adriatische Zee in het oosten. Door de historische droogte in Italië is het waterpeil van de Po zo drastisch gezakt dat in het dorp Gualtieri de Zibello kwam bloot te liggen. De Zibello is een binnenschip met een lengte van zo’n 50 meter dat tijdens de Tweede Wereldoorlog hout transporteerde. Het schip zonk in 1943 in de Po en is bij normale waterstanden dan ook niet te zien.

Maar nu dus wél, door de extreme droogte. “Het is de eerste keer dat we deze schuit kunnen zien”, zegt amateurwielrenner Raffaele Vezzali aan AP, terwijl hij zijn voeten uit de pedalen klikt om naar het verroeste schip te staren. Vezzali wist dat de rivier een laagterecord had bereikt door het aanhoudende gebrek aan regen.

Alessio Bonin haalde eind maart zijn drone boven om foto’s te maken van de Po in Gualtieri. “De afgelopen jaren kon je wel de boeg van de boot zien, dus we wisten dat het schip er lag, maar om het zo bloot te zien liggen in maart, toen het in wezen nog winter was, was heel dramatisch”, zei Bonin aan The Guardian. “Ik heb nog nooit zo’n droogte gezien in deze tijd van het jaar. Vroeger maakten we ons vooral zorgen dat de rivier zou overstromen, nu maken we ons zorgen dat hij zou verdwijnen.”

Het dalende niveau van de Po zet de drinkwatervoorziening op het spel in de dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde districten van Noord-Italië. Het bedreigt ook de irrigatie in het meest intensief verbouwde gebied van het land, dat bekendstaat als de Italiaanse voedselvallei.

