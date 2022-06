LA geeft na 98 jaar strandresort van 20 miljoen dollar terug aan nazaten van onteigende zwarte eigenaars

Charles en Willa Bruce kochten in 1912 twee stukken land in Manhattan Beach met frontaal zeezicht. Ze maakten er een strandresort voor zwarte burgers van. Maar de overheid ging in 1924 met de gronden lopen. Nu, bijna een eeuw later, geeft Los Angeles de eigendommen weer terug aan de nazaten van Charles en Willa Bruce.

De Afro-Amerikanen Willa en Charles Bruce kochten het land in Manhattan Beach, op 25 minuten rijden van Los Angeles, ten tijde van de rassenscheiding in Zuid-Californië. Ze begonnen een strandresort, dat succesvol was. Maar de witte Amerikanen zagen de zwarte medemensen niet graag komen naar Manhattan Beach. Onder anderen de Ku Klux Klan probeerde hen weg te pesten en stak het resort zelfs in brand. De intimidaties pakten niet bij de gasten, noch bij de Bruces. “Overal waar we probeerden land te kopen voor een strandresort, werden we geweigerd, maar ik bezit nu dit land en ik ga het houden”, zei Willa in 1912 aan de LA Daily Times.

De overheid besloot uiteindelijk om zelf in te grijpen. De stad onteigende de Bruces in 1924, voor een veel te lage prijs en onder het mom van openbaar nut. Ze beweerden dat ze van plan waren een park aan te leggen, maar dat gebeurde pas vele tientallen jaren later. Intussen bleef het gebied braak liggen.

1.225 dollar (zo’n 1.000 euro) had het koppel er in 1912 zelf voor betaald - dat zou vandaag omgerekend ongeveer 27.000 euro zijn, nog steeds een koopje. Twaalf jaar later bood Manhattan Beach 14.125 dollar (bijna 12.000 euro) aan de Bruces voor het domein, dat toen al veel meer waard was.

Volledig scherm Een foto van Charles en Willa Bruce. © Getty Images

Willa en Charles Bruce hadden geen keuze en moesten afdruipen. Vijf jaar later overleden ze. Hun naam leeft vandaag nog altijd voort in Bruce’s Beach, het park dat de stad er aanlegde, te midden van eigendommen die vandaag miljoenen waard zijn. Volgens de BBC zijn de gronden van het vroegere strandresort vandaag zo’n 20 miljoen dollar (19 miljoen euro) waard. Eerdere schattingen hadden het zelfs over ruim drie keer zoveel.

Volgens Janice Hahn, een betrokken ambtenaar van LA County, zouden de nabestaanden dan ook miljonairs zijn geweest als Charles en Willa indertijd niet waren beroofd van hun grond. Vandaag bestaat het domein uit een park, een parking en een trainingscentrum van de reddingsdienst van Los Angeles County.

De twee percelen kwamen in 1948 in handen van de staat Californië en in 1995 werden ze overgemaakt aan Los Angeles County, met enkele opgelegde beperkingen. Om die weer op te heffen moest er eerst op staatsniveau een juridische oplossing komen, en die kwám er ook, met dank aan een wetsvoorstel van de Democratische senator Steven Bradford. Hij vond dat de “historische onrechtvaardigheid” moest worden rechtgezet. Gouverneur Gavin Newsom zette het voorstel om in een wet en dinsdag keurde het overheidsbestuur van Los Angeles County de teruggave aan de nazaten van de Bruces goed. In de motie van dinsdag werd erkend dat “het goed gedocumenteerd is” dat het indertijd wel degelijk ging om “een raciaal gemotiveerde poging om het succesvolle zwarte bedrijf en zijn klanten te verdrijven”.

De stad zal het domein nu van de familie leasen voor 413.000 dollar (395.000 euro) per jaar. Een clausule laat de toekomstige aankoop van het land toe voor maximaal 20 miljoen dollar plus kosten, volgens de lease-overeenkomst.

Volledig scherm © Getty Images

“Dit is een dag waarvan we niet zeker wisten dat hij ooit zou komen”, reageerde Anthony Bruce, een achterachterkleinzoon van Willa en Charles. Hij noemde het “bitterzoet”. “Het heeft hen financieel kapotgemaakt”, verwees hij naar de gevolgen van de onteigening voor Willa en Charles Bruce. “Het vernietigde hun kans om de Amerikaanse Droom te beleven. Ik wou dat ze konden zien wat er vandaag gebeurd is.”

Anthony Bruce kwam ook nog eens terug op de impact, die tot vandaag voelbaar is. “We zijn gewoon verdreven uit die gemeenschap... Er is op dit moment slechts een vertegenwoordiging van 1 procent van Afro-Amerikanen in Manhattan Beach.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP