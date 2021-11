Kyle Rittenhouse bezocht Trump in Mar-a-Lago na zijn vrijspraak

Donald Trump kreeg in zijn verblijf Mar-a-Lago in Florida de voorbije week bezoek van Kyle Rittenhouse. De achttienjarige tiener werd vorige week vrijgesproken van moord, nadat hij tijdens Black Lives Matter-protesten in Kenosha, Wisconsin, twee mensen doodschoot en een derde man verwondde. Dat vertelde de president dinsdag tijdens een interview op Fox News.

Volgens Trump is Rittenhouse een “fan” en kwam de achttienjarige samen met zijn moeder naar Mar-a-Lago. “Echt een aardige jongeman”, zei de ex-president over hem in een interview met presentator Sean Hannity.

Trump stelde dat dat Rittenhouse in zijn ogen helemaal niet terecht had moeten staan voor het doodschieten van de demonstranten. “Als hij die trekker niet had overgehaald, zou die man die het pistool tegen zijn hoofd hield in een kwart van een seconde de trekker overhalen - Kyle zou dood zijn geweest”, zei hij, vermoedelijk verwijzend naar het ogenblik waarop Rittenhouse Gaige Grosskreutz neerschoot, al gebeurde dat pas nadat Rittenhouse al twee mensen had gedood.

Volledig scherm Kyle Rittenhouse tijdens zijn proces. © REUTERS

Grosskreutz was op de avond van de rellen in Kenosha paraat als vrijwillige medewerker van de ambulancedienst. De man, zelf een voorstander van vrije wapendracht, had een pistool bij zich. Toen hij Rittenhouse twee mannen zag doodschieten, vermoedde hij dat het om een actieve schutter ging en trok hij zelf zijn wapen, waarop de tiener het vuur op hem opende en hem in de schouder schoot. Grosskreutz stond op dat ogenblik zo'n anderhalve meter van Rittenhouse, maar overleefde het schot.

Trump noemde het proces “wangedrag van de aanklager”. “Dat gebeurt nu overal in de Verenigde Staten met de Democraten”, zei hij nog.

Volledig scherm Gaige Grosskreutz tijdens zijn getuigenis. © AP

Verdeeldheid

De zaak Rittenhouse werd erg gepolitiseerd en is emblematisch voor de verdeeldheid in de Amerikaanse maatschappij. Aan rechterzijde wordt Rittenhouse verheerlijkt als een held die handelde uit zelfverdediging. Republikeinse Congresleden gaven al aan dat ze de tiener een stageplaats willen aanbieden en na de vrijspraak van de jongeman zag Trump een toename in het aantal donaties voor zijn volgende presidentscampagne. Aan linkerzijde wordt Rittenhouse afgeschilderd als gewapend tuig en als een symbool van de uit de hand gelopen Amerikaanse wapencultuur.

President Joe Biden vertelde vrijdag aan journalisten dat hij de beslissing van de jury steunt en dat het juridisch systeem in de VS moet gerespecteerd worden. “Kijk, ik sta achter de beslissing van de jury”, zei hij. “Het jurysysteem werkt en daar moeten we ons aan houden.” In een verklaring later op de dag erkende Biden dat het vonnis “veel Amerikanen boos en bezorgd zal maken, mijzelf inbegrepen”, maar hij herhaalde dat “de jury heeft gesproken”.

