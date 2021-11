Kwetsbaar Nederlands gezin loopt vrijwillig corona op. “Nu zijn we beschermd, dat is het belangrijkste”

Je vrijwillig laten besmetten met het coronavirus? Dat is wat een gezin van drie uit Nederland deed, door bewust geen afstand te bewaren. Op die manier willen ze aan een QR-code komen, zonder zich te laten vaccineren tegen het virus. Bovendien is de vader van het gezin risicopatiënt.

“Mijn man raakte besmet”, vertelt Barbara* aan Hart van Nederland. En dat bleek voor het gezin met een zoon geen reden tot paniek. Ondanks de longziekte waaraan de vader lijdt, “waren we best wel blij”. De publieke gezondheidszorg in Nederland, die zich inzet voor de gezondheid van haar inwoners, verzocht de familie om voldoende afstand te houden én te desinfecteren. “Dat hebben mijn zoon en ik bewust niet gedaan”, getuigt Barbara. Door een week lang zo dicht mogelijk op elkaar te leven, raakte ook Barbara en haar zoon besmet met het coronavirus.

Quote We zijn niet naar het ziekenhuis of de huisarts geweest Barbara

Eindelijk een QR-code

In Nederland heb je net zoals bij ons quasi overal je QR-code nodig. “Mijn zoon speelt elke week tennis. Zonder QR-code mag hij niet meer binnen sporten. Je mag niets meer drinken of zelfs niet naar het toilet.” Het gezin wil zich echter niet laten vaccineren. Barbara vindt ook dat ze geen risico hebben gelopen. “We zijn niet naar het ziekenhuis geweest of hebben geen bezoek aan de huisarts moeten brengen.” Ze concludeert dat “ze morgen op straat ook kan worden doodgereden.”

Een groot risico

Nederlands minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge liet eerder weten niet gediend te zijn met mensen die ‘besmettingsfeestjes’ organiseren om corona te krijgen. Ook in Manchester zagen we vorig jaar dat studenten zo’n feestjes organiseren. “Het leidt tot een enorme gezondheidsschade. En daar waar we met duizenden mensen in de frontlijn die crisis onder controle proberen krijgen, zijn er kennelijk een aantal mensen die het in hun hoofd halen om dit soort initiatieven te starten. Het is echt totaal idioot.”

Volgens het RIVM neemt de familie een groot risico. Zonder vaccinatie hebben ze 17 keer meer kans om in het ziekenhuis te belanden door het coronavirus. Bovendien komen niet-gevaccineerden 33 keer vaker op de IC terecht. Op de vraag of de moeder spijt heeft van het expres besmetten, antwoordt ze aan Hart van Nederland: “Nee, want nu ben ik beschermd. En dat is toch het belangrijkste, dat je beschermd bent tegen het virus.”

*Barbara is een schuilnaam. Haar identiteit is bekend bij de redactie van Hart van Nederland

