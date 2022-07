Kwartaalresultaten Twitter stellen teleur met 270 miljoen dollar nettoverlies: Elon Musk voelt zich niet verantwoordelijk

De economische onzekerheid die zich vertaalt in lagere advertentie-inkomsten treffen na Snapchat-moederbedrijf Snap nu dus ook Twitter. Daarbovenop komt nog de situatie met de hangende overname door Elon Musk, schrijft het bedrijf in het PDF-persbericht. Afgelopen kwartaal gaf Twitter 33 miljoen dollar uit in verband met die deal met de Tesla-oprichter.

De multimiljardair voelt zich niet verantwoordelijk, laat hij blijken op Twitter. In een reactie op een tweet die vermeldt dat het bedrijf hem de schuld geeft voor de teleurstellende resultaten schrijft hij “I’m rubber, they’re glue”. Dat is een variatie op de repliek “I’m rubber, you’re glue, whatever you say bounces off of me and sticks to you”, die voornamelijk door kinderen wordt gebruikt.

Explosie van uitgaven

In totaal werd er in april, mei en juni van 2022 1,18 miljard dollar omgezet gemaakt door Twitter. Dat is een afname van één procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal was er nog een omzet van 1,20 miljard dollar.

Daar tegenover blijven de uitgaven exploderen. In totaal gaat het om 1,52 miljard dollar, een toename van 31 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. Tijdens het kwartaal ervoor lagen de uitgaven op 1,33 miljard dollar, wat toen een toename was van 35 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021.

Het nettoverlies van het afgelopen kwartaal strandt zo op 270 miljoen dollar, met dus een negatieve winstmarge van 23 procent. Vorig jaar was er nog een nettowinst van 66 miljoen dollar en een winstmarge van 6 procent.

Sterke groei aantal gebruikers

Positief is wel dat het aantal gebruikers de afgelopen maanden gestegen is ten opzichte van vorig jaar. Zo waren er gemiddeld 237,8 miljoen dagelijks actieve gebruikers die advertenties te zien konden krijgen. Dat is 16,6 procent meer dan tijdens kwartaal twee van 2021. Volgens het bedrijf was dat te danken aan verbeteringen aan Twitter zelf en “wereldwijde conversaties rond actuele gebeurtenissen”.

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar waren er gemiddeld 229 miljoen dagelijks actieve gebruikers, wat toen een stijging van 15,9 procent was tegenover een jaar eerder. Het bedrijf blijft dus nog groeien, maar blijft klein ten opzichte van Facebook (1,96 miljard dagelijkse gebruikers) en zelfs Snapchat (347 miljoen gebruikers). Die laatste gaat wel hard onderuit op de beurs, met een daling van zo'n 35 procent nog geen half uur na het openen van de NYSE.

