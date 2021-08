Kwart minder nieuwe auto's verkocht in Duitsland in juli

Man opgepakt die dreigde granaat tot ontplof­fing te brengen in Oekraïens regerings­ge­bouw

11:37 In Oekraïne is een onbekende man opgepakt die een regeringsgebouw in Kiev was binnengedrongen. Hij dreigde ermee een granaat tot ontploffing te brengen, al was het niet geheel duidelijk of de man daadwerkelijk over een granaat beschikte. De politie sloot de omgeving af en kon de man al snel oppakken, zo meldde de woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.