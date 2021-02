Kustgemeenten Côte d'Azur komende twee weekends deels afgesloten

De komende twee weekends zijn enkel uitstapjes van een uur in het kader van een doktersbezoek, sportbeoefening of een wandeling in een straal van vijf kilometer van de woonplaats toegelaten. Die maatregel is telkens van kracht vanaf vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandagochtend 06.00 uur in een gebied dat zich uitstrekt van Théoule-sur-Mer tot Menton. De maatregel treft circa 90 procent van het departement Alpes-Maritimes.

Daarnaast gaan vanaf morgen in de regio ook alle winkels met een oppervlakte van meer dan 5.000m2 op slot, met uitzondering van apotheken en winkels waar levensmiddelen worden verkocht. Die maatregel blijft minstens vijftien dagen van kracht.

Het coronavirus grijpt vooral om zich heen in de kuststad Nice, waar meer dan 700 positieve gevallen per 100.000 inwoners worden opgetekend. Dat is meer dan drie keer het nationale gemiddelde (190). Bovendien blijkt in het zuidelijke departement ook circa 10 procent van alle testen positief, terwijl dat cijfer in heel Frankrijk op 6 procent ligt.

De gedeeltelijke lockdown in het departement Alpes-Maritimes is de eerste in zijn soort op het Franse vasteland. Eerder ging Frankrijk al twee keer in een totale lockdown. Dat was het geval tussen 17 maart en 11 mei 2020 en van 30 oktober tot en met 15 december. President Emmanuel Macron wil koste wat het kost een derde lockdown vermijden, maar kondigde vrijdag aan dat hij zichzelf acht tot tien dagen zou geven om te beslissen of de huidige maatregelen eventueel moeten worden aangescherpt.