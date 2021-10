Kurz verdacht van corruptie: Oostenrijkse socialisten sluiten vierpartijencoalitie met extreemrechts niet uit

Oppositie reageert na corruptie­schan­daal in Oostenrijk: “Motie van wantrouwen indien Kurz niet aftreedt”

7 oktober De Oostenrijkse Groenen, de kleine coalitiepartner van de regerende conservatieve partij ÖVP, hebben donderdag hun twijfels geuit over de toekomst van het kanselierschap van Sebastian Kurz. De kanselier kwam in opspraak nadat hij beschuldigd werd betrokken te zijn in een corruptieschandaal. De Groenen hebben het ontslag van de coalitiepartner wel nog niet gevraagd. De oppositie daarentegen heeft aangekondigd een motie van wantrouwen in te dienen als Kurz niet zou aftreden