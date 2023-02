Kunstverzamelaars willen scherven van omgestoten Jeff Koons-beeldje bemachtigen: “Uniek kunstwerk”

Vorige week stootte een vrouw per ongeluk een porseleinen beeldje van de beroemde kunstenaar Jeff Koons om op een beurs voor hedendaagse kunst in Miami. De video van het pijnlijke incident ging al snel viraal. Sommige aanwezigen geloofden dat het voorval in scène was gezet, maar het tegendeel was waar. Het blauwe beeldje, onderdeel van de bekende serie ‘Balloon dog’, had een waarde van 42.000 dollar (39.200 euro). Verschillende kunstverzamelaars beschouwen de gebroken hond nu als “uniek” en hopen de scherven ervan op de kop tikken.

KIJK. Afgelopen weekend stootte een bezoekster van een kunstbeurs het blauwe hondje van Jeff Koons om

Hoewel de meeste aanwezigen op de kunstbeurs het voorval met lede ogen aanzagen, zag de Amerikaanse kunstverzamelaar Stephen Gamson het eerder als een buitenkansje. Volgens hem is het gebroken beeldje, waarvan enkel de staart heel is gebleven, een excentriek kunstwerk. Gamson hoopt dan ook dat hij de scherven van het beeld kan kopen, zo vertelt hij aan The Washington Post. “Wanneer je zo’n grote passie voor kunst hebt, zijn zelfs gebroken of beschadigde stukken waardevol”, aldus de verzamelaar.

Gamson is niet de enige die geïnteresseerd is in een stukje blauwe hond. Zo zegt Cédric Boero, de manager van Bel-Air Fine Art (de kunstgalerij die het beeldje tentoonstelde), dat al meerdere verzamelaars hem hebben gecontacteerd om te vragen of ze de scherven kunnen kopen.

“Iets goeds uit een slechte situatie”

“Ik weet nog dat ik tegen een vriend zei ‘hey kijk, een ballonhond van Jeff Koons’. En net op dat moment liep een vrouw er te dicht tegen en barstte het hele ding uit elkaar”, vertelt Gamson over het opmerkelijke voorval. Wat volgde was een mix van verwarring en verwondering onder de aanwezigen, aldus de verzamelaar. Het incident zorgde zowel op de kunstbeurs als op sociale media voor commotie. “Het feit dat we het beeld nog steeds waarderen, betekent misschien wel dat er iets goeds uit elke slechte situatie kan voortkomen”, zegt Gamson.

De vrouw die het beeldje omstootte, moet gelukkig geen 42.000 dollar ophoesten: de kosten worden gedekt door de verzekering. Het is nog niet geweten wat er nu precies met het kapotte hondje gaat gebeuren.

Sommige bezoekers van de beurs in Miami geloofden eerst dat het incident deel uitmaakte van een kunstperformance, net zoals de stunt van de Britse graffitikunstenaar Banksy in 2018. Tijdens een veiling in oktober van dat jaar werd zijn werk ‘Girl with Balloon’ enkele seconden nadat het verkocht was door een versnipperaar gehaald die ingebouwd was in het kader van het werk. De koper had net 1.045.000 Britse pond (1,23 miljoen euro) voor het stuk neergeteld. De half-versnipperde versie, ‘Love is in the Bin’, ging in 2021 onder de hamer voor 16 miljoen pond (net geen 19 miljoen euro).

KIJK. Banksy’s ‘Love is in the Bin’ geveild voor 19 miljoen euro