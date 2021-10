Kunstschatten uit de Krim moeten naar Oekraïne, niet naar Rusland

Colorado Vermiste wandelaar in berggebied negeert oproepen van hulpdien­sten 24 uur lang omdat hij “het nummer niet herkende”

11:21 In de Verenigde Staten is een man meer dan 24 uur lang als vermist opgegeven in een berggebied nadat hij niet op tijd was teruggekeerd naar zijn overnachtingsplaats. De hulpdiensten probeerden de wandelaar meermaals te bellen, maar die laatste nam zijn telefoon niet op “omdat hij het nummer niet herkende”. De hiker zou naar eigen zeggen niet geweten hebben dat hij door het reddingsteam werd gezocht.