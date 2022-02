Kunstenares die strijdt tegen borstkanker, tovert ziekenhuiskleedjes om in leuke outfits

Bij Allie Olson (40) werd in 2020 borstkanker vastgesteld. De kunstenares uit New York blijft ondanks de bikkelharde strijd niet bij de pakken zitten. Ze veranderde haar ziekenhuiskleedjes in echte modieuze outfits en plaatste beelden ervan online voor haar ‘Radiation Runway Project’. Op die manier probeert ze wel positief te blijven en anderen te inspireren die een soortgelijke behandeling ondergaan.

De Amerikaanse kunstenares ontdekte voor het eerst een knobbel op haar borst terwijl ze in quarantaine was in mei 2020, maar na aanvankelijk te horen te hebben gekregen dat het geen kanker was. Die diagnose veranderde in september, nadat de pijn bleef aanhouden en een chirurg een stuk weefsel verwijderde voor onderzoek.

Tijdens haar eerste bestralingssessie had Olsen moeite om een standaard ziekenhuiskleed aan te trekken. In plaats van gefrustreerd te zijn, besloot ze het als een creatieve uitdaging te zien. Ze veranderde het kleed in een modieuzer ontwerp. Olsen kon op heel wat positieve reacties van de bestralingstherapeuten rekenen, en zo was Radiation Runway geboren. Gedurende haar hele behandeling, paste ze haar ziekenhuiskleedjes aan en maakte ze foto’s en video’s die ze online plaatste op haar sociale media. Ze kon rekenen op steun van volgers over de hele wereld.

De tekst gaat verder onder de post:

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Artist & Friend in NYC (@allieolsonart) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Radiation Runway zou nooit mogelijk zijn geweest als het personeel niet zo aanmoedigend was geweest. Ze vonden het geweldig, en we hadden de grootste lol met grapjes maken en uit ons dak gaan”, vertelt Olsen. “Ze filmden me tijdens mijn runway walk en keken elke dag uit naar de nieuwe stijl. Laten we plezier blijven maken en blijven lachen. Dat is wat iedereen op dit moment het meest nodig heeft”, voegde ze eraan toe.

De Amerikaanse hoopt dat het Radiation Runway project ook voor andere patiënten die vechten tegen kanker een inspiratie kan zijn. “Ik vond het een leuke uitdaging om mijn creativiteit te gebruiken, maar nog leuker vond ik het om een beetje vreugde en licht te brengen op een moeilijke plek en in een moeilijke situatie. Elba en mijn bestralingstherapeuten voelen nu echt als familie. Ik ben zo dankbaar voor hen”, besluit ze.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Artist & Friend in NYC (@allieolsonart) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.