Kunstenaar verwijdert na commotie muurschildering van knuffelende Oekraïense en Russische soldaat

Een Australische artiest die een golf van kritiek over zich heen kreeg voor zijn muurschildering van een knuffelende Russische en Oekraïense soldaat, heeft het werk weer verwijderd. Maker Peter Seaton - kunstenaar CTO - wou met zijn mural in Melbourne een “vreedzame oplossing” tussen de twee landen bepleiten, maar haalde zich vooral veel woede op de hals. CTO begrijpt de commotie, zegt hij.

De artiest verontschuldigt zich voor het werk dat de naam ‘Peace Before Pieces’ had gekregen en heeft de knuffelende militairen op een gebouw nabij Kings Way in Melbourne overschilderd. CTO noemt de muurschildering “onhandig” en “dacht niet dat het zo slecht zou ontvangen worden”, meldt de BBC. “Ik wou gewoon vrede promoten”, klinkt het.

Valse gelijkwaardigheid

Critici laakten dat het werk in de Australische stad een valse morele gelijkheid tussen de twee partijen in de oorlog in Oekraïne voorstelde, in plaats van een relatie van agressor versus slachtoffer. “De oorlog van Rusland in Oekraïne is geen conflict tussen twee naties, het is een invasie”, beklemtoonde een Australische sociologe van de universiteit van Sydney. De Oekraïense van afkomst bond als eerste de kat de bel aan op sociale media.

Ze stond niet alleen in haar kritiek. De Oekraïense gemeenschap in Melbourne was verontwaardigd. De Oekraïense ambassadeur in Australië, Vasyl Myroshnychenko, noemde het werk “uitermate aanstootgevend voor alle Oekraïners”. “Wat zouden mensen denken als een muurschildering een verkrachter en een slachtoffer al knuffelend zou afbeelden?”, schreef Stefan Romaniw, covoorzitter van de AFUO (Australische Federatie van Oekraïense Organisaties), in een statement. “Proberen om ‘evenwichtig’ te zijn en een vals verhaal te accepteren dat ‘vrede alles is wat we nodig hebben’ ondersteunt in dit geval het kwaad", zei hij.

Seaton laat weten dat hij zondag tot 3 uur ‘s nachts bezig is geweest om de mural te overschilderen. “Het werk heeft me 2.000 tot 3.000 dollar gekost (Australische dollar; omgerekend zo’n 1.360 tot 2.040 euro). Ik heb er 10 dagen aan gewerkt. Dat zou ik niet gedaan hebben als ik dacht dat het mensen zou kwetsen”, verklaarde hij aan de Australian Broadcasting Corporation.

Maar hij verdedigde zijn werk ook. Hij zei dat hij nog steeds geloofde dat het werk een “nettovoordeel” had en dat “heel veel mensen de boodschap snapten”. “Maar er is overduidelijk een groep mensen die voelt dat dit kwetsend en misschien zelfs traumatiserend kan zijn en dat is niet wat ik wil creëren met mijn werk.” De kunstenaar laat weten dat hij zoals gepland NFT’s (non-fungible tokens) van ‘Peace Before Pieces’ zal verkopen en dat het geld daarvan zal gedoneerd worden aan het goede doel World Beyond War.

“Onwetendheid”

Een zegsvrouw van de Oekraïense gemeenschap in Melbourne laat aan de Sydney Morning Herald weten dat zij het ‘simpelweg verwijderen van de muurschildering’ niet voldoende vindt. “Het is niet echt een overwinning want hij zou het werk sowieso overschilderd hebben nadat hij die donaties binnen had”, merkt Liana Slipetsky op. “Ik zou erkenning van de artiest willen zien dat hij iets geleerd heeft. Hij had op voorhand de Oekraïense gemeenschap geconsulteerd en ging vervolgens toch in tegen hun wensen. Dat schreeuwt ‘onwetendheid’ voor mij en ook een gebrek aan empathie. Het lijkt erop dat hij gewoon zijn bekendheid wilde opkrikken.”

AFUO-covoorzitter Stefan Romaniw wil op een positieve noot eindigen. “De sterkste boodschap van de commotie is dat Australië samen met Oekraïne staat in de oorlog en dat ze geen zachte politiek zullen tolereren.”