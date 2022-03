“Kunstacademie waar 400 vrouwen, kinderen en ouderen schuilden gebombardeerd Marioepol”

Bolsonaro woest na besluit rechter om Telegram te blokkeren: “Kan levens kosten”

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is zeer ontstemd over de beslissing van een rechter van het Hooggerechtshof om de populaire berichtendienst Telegram in Brazilië te blokkeren. De uitspraak is volgens hem “ontoelaatbaar” en brengt de “vrijheid” van Brazilianen in gevaar. Het kan volgens Bolsonaro zelfs “levens kosten”.

