Kunnen we online informatie nog vertrouwen? Meer dan helft van Europeanen twijfelt

Vreselijke scènes op tweede hoogste berg ter wereld: sherpa vecht voor zijn leven, andere klimmers lopen gewoon over hem heen

Aan de top is er geen plaats meer voor enige menselijkheid. En dat mag u in dit geval letterlijk nemen. Op de K2 in Pakistan heeft een 27-jarige sherpa eind juli urenlang voor zijn leven gevochten, terwijl andere alpinisten geen hulp boden en over zijn lichaam klommen. De wil om de top te bereiken was groter dan de wil om een stervende man te helpen.