Kunnen we de Cubacrisis vergelijken met Oekraïne? “Chroesjtsjov wou geen Derde Wereldoorlog, met Poetin weten we het niet”

IN BEELD. Meer dan helft van tanks die Oekraïners inzetten in strijd is buitge­maakt op Russische leger, op tal van plekken worden tanks gewoon achtergela­ten

Een groot aantal voertuigen dat momenteel door het Oekraïense leger wordt gebruikt tijdens de oorlog in hun land, is buitgemaakt op het Russische leger. Zo is zelfs meer dan de helft van de gebruikte Oekraïense tanks afkomstig uit Moskou, zo meldt de inlichtingendienst van het Britse ministerie van Defensie. Op verschillende foto’s genomen in Oekraïne is te zien hoe wegen soms bezaaid lijken te liggen met achtergelaten Russische tanks. Veel tanks zijn niet meer bruikbaar.

13:41