“Kun je dit nog een leven noemen?”: Sonia verklikte terrorist Abaaoud na aanslagen Parijs maar draagt daar nog steeds gevolgen van

Eén telefoontje van Sonia (*) op 16 november 2015 naar de politie. Meer was er niet nodig om de Belgische terrorist Abdelhamid Abaaoud - het brein achter de aanslagen in Parijs - twee dagen later uit te schakelen tijdens een raid op een appartement in Saint-Denis. De gevolgen voor de vrouw zelf waren echter immens. Zij moest een nieuwe identiteit krijgen, waardoor ze haar job verloor en zelfs medische hulp geweigerd werd. “Kun je dit nog een leven noemen?”, vraagt ze zich af in ‘Humo. Haar anonieme getuigenis op het proces zal met argusogen gevolgd worden.

Even de feiten op een rij: twee dagen na de aanslagen in Parijs verschuilen Abdelhamid Abaaoud en één van zijn handlangers, Chakib Akrouh, zich in het struikgewas langs de snelweg A86 in Aubervilliers. Plots krijgt Hasna Aït Boulahcen, een nichtje van de Belgische terrorist, telefoon. Abaaoud blijkt dringend een verblijfplaats voor de komende dagen nodig te hebben.

En zo wordt ook Sonia in het verhaal meegesleurd. Enkele maanden vóór de aanslagen had ze Hasna immers in huis genomen, met de bedoeling om haar op het rechte pad te krijgen. Nu vroeg de jonge moslima om haar te vergezellen, samen zouden ze iemand oppikken. Sonia wist op dat moment nog niet wie ze voor ogen zou krijgen.

“Duivel in hoogsteigen persoon”

Toen ze uiteindelijk Abaaoud en zijn kompaan langs de snelweg zag, probeerde ze hem nog om te praten. “Hij dreigde met nog meer aanslagen”, verklaarde ze in een interview met ‘Le Parisien’. “Ik antwoordde dat er onschuldige mensen gestorven waren en dat dat niet de islam is. Dat mijn eigen kinderen bij de volgende aanslag misschien slachtoffer kunnen zijn.”

“Ik had de indruk dat ik de duivel in hoogsteigen persoon zag. De hand die ik hem gaf, heb ik met bleekwater gewassen.”

“Minder dan 1.000 euro per maand”

Daags nadien verwittigde Sonia de politie. Ze vertelde waar de vreemde ontmoeting plaatsgevonden had, waardoor speurders zijn vluchtroute haarfijn konden reconstrueren. Een dag later vielen speciale ordetroepen binnen in het appartement van Saint-Denis en kwamen Hasna en beide terroristen om het leven. Akrouh blies zichzelf op met een bomgordel, het lichaam van Abaaoud werd doorzeefd met kogels.

Samen met Abaaoud stierf echter ook een deel van Sonia. “In naam van de getuigenbescherming moesten mijn kinderen en ik van de ene dag op de andere alles opgeven: onze identiteit, onze familie, mijn job...”, klinkt het in ‘Humo’. “Bij elke sollicitatie word ik afgewezen omdat ik alleen een voorlopige verblijfsvergunning heb. Resultaat: we moeten al jaren rondkomen met minder dan 1.000 euro per maand. In het ziekenhuis kon mijn chronische ziekte niet behandeld worden omdat ik zogezegd al jaren geleden overleden was. Kun je dit nog een leven noemen?”

(*) Sonia is een fictieve naam.

