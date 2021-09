Kroongetuige gaat weer meewerken aan Marengo-proces waar Taghi terechtstaat

AMSTERDAMKroongetuige Nabil B. gaat weer meewerken aan het Nederlandse Marengo-proces — de rechtszaak waarbij drugsbaron Ridouan Taghi terechtstaat — en zal weer antwoorden geven op vragen die rechters en advocaten voor hem hebben. Dat bevestigt de Amsterdamse rechtbank aan onze collega's van AD.nl. Eind mei maakten de advocaten van de kroongetuige bekend dat die zijn medewerking tijdelijk had opgeschort vanwege veiligheidsproblemen rondom zijn gezin. De in juli vermoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries stond Nabil B. bij.

Het liquidatieproces Marengo — een willekeurig gekozen codenaam, Marengo was een paard van Napoleon — wordt volgende week dinsdag hervat, waarna op dinsdag 21 en woensdag 22 september twee dagen zijn vrijgemaakt om kroongetuige Nabil B. in het openbaar te verhoren. Een woordvoerder van de Amsterdamse rechtbank bevestigt dat de kroongetuige weer gaat meewerken. “De rechtbank heeft van de raadslieden van de kroongetuige vernomen dat er op dit moment geen belemmeringen meer bestaan voor het doorgang kunnen vinden van zijn verhoren.” Peter Schouten, één van de advocaten van de kroongetuige, zegt dat hij niet kan toelichten waarom zijn cliënt weer gaat meewerken. “Wij wensen daarover op dit moment geen uitspraak te doen. Dat zullen wij in de rechtszaal doen.”

Volledig scherm © ANP Graphics

Afspraken niet nagekomen

Quote We hebben diverse noodkreten verstuurd, maar daar is niet of niet adequaat op gereageerd De betreurde Peter R. de Vries, vertrouwenspersoon van Nabil B. Tijdens een zitting eind mei stelde advocaat Onno de Jong, die samenwerkt met Schouten, dat de grens voor de kroongetuige bereikt was. "De problemen die onze cliënt ondervindt in de besprekingen met het openbaar ministerie (OM) die gaan over de veiligheid van hem en zijn gezin zijn zo ernstig dat hij het niet verantwoord vindt om op deze weg door te gaan. Ze hebben betrekking op ‘specifieke veiligheidsaangelegenheden’, aldus De Jong. ”Afspraken worden niet nagekomen. Er wordt geprobeerd om betrokkenen onder druk te zetten en ons als advocaten van alle kanten te weren. Dit moet ophouden. Dus, heeft onze cliënt gezegd, schort ik mijn medewerking aan dit proces op. Laat het OM maar eens aan tafel komen. Het is aan hen.”

De kroongetuige heeft vaak en veelvuldig aan de bel getrokken over de in zijn eigen ogen gebrekkige veiligheidsmaatregelen die justitie voor hem en zijn naasten heeft getroffen. Daar leek hij alle redenen toe te hebben: een week nadat het OM bekendmaakte dat het een kroongetuigendeal met hem had gesloten, in maart 2018, werd Nabil B.’s onschuldige broer doodgeschoten. Aangenomen wordt dat deze moord een wraakoefening is geweest voor het ‘verraad’ van Nabil B. In september 2019 volgde de moord op zijn raadsman Derk Wiersum. En in juli werd Nederland opgeschrikt door de moord op Peter R. de Vries, die optrad als vertrouwenspersoon van de kroongetuige. Ook De Vries (1956-2021) sprak zich vaak uit over de problemen die de kroongetuige had met de overheid. “We hebben diverse noodkreten verstuurd, maar daar is niet of niet adequaat op gereageerd”, zei de misdaadjournalist erover.

Verhoren inhalen

Doordat de kroongetuige sinds eind mei niet meer wenste mee te werken aan de verhoren, is een aantal verhoren uitgesteld. Daarbij ging het om verklaringen die hij heeft afgelegd over de moord op Appie Belhadj (in mei 2016 in Amsterdam), maar ook over de moord op Hakim Changachi in januari 2017. Mede door zijn betrokkenheid bij deze moord die een vergissing was (niet Changachi was het doelwit, maar een flatgenoot), stapte Nabil B. over naar justitie en legde hij verklaringen af tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi.

Een ander onderwerp waarover de kroongetuige nog gehoord moet worden is een inmiddels omstreden iPhone die hij in zijn bezit heeft gehad op het moment dat hij met justitie onderhandelde over de kroongetuigendeal. Uit de inhoud van de iPhone zou blijken dat Nabil B. financieel het maximale wilde halen uit zijn stap om kroongetuige te worden. “Helemaal uitzuigen. Tot de laatste cent”, schreef hij aan zijn vriendin. Ook lijkt hij te weten dat een eerdere kroongetuige een miljoenenbedrag kreeg van justitie. “Staat mag geen cash meegeven. Lening is tussen haakjes. Maar kan het toch nooit terugbetalen.”

LEES OOK:

Onze Amsterdamse collega's van ‘Het Parool’ besteedden in hun nu 15 afleveringen tellende ‘Taghi Podcast’ aandacht aan de problemen rond kroongetuige Nabil B. “Als verdachte verklaart hij helemaal niets.” Beluister de aflevering hieronder.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.