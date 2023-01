Krokodillenmummies verbazen ook archeologen en Belgen mogen ze onderzoeken: “Een van de mooiste vondsten die ik ooit zag”

Populair speelgoed van prehistori­sche kinderen onthuld door nieuw onderzoek

Een prehistorisch voorwerp van 5.000 jaar oud dat regelmatig wordt gevonden in Spanje en Portugal blijkt speelgoed te zijn. Als je dacht dat een houten tol oud is, dan ga je versteld staan van dit stukje geschiedenis. In verschillende graftombes werden beschilderde stenen gevonden, een eeuw lang werd gedacht dat het ging om een religieus ereteken, maar het blijkt een uil in steen te zijn voor kinderen.

