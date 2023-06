Kroatische stad zet grove middelen in tegen muggenplaag die inwoners teistert

Een luchtoorlog tegen de muggen, zo wordt het plan van de stad Osijek in de Kroatische pers genoemd. Blusvliegtuigjes vliegen over de stad en sprayen larviciden in een poging muggenlarven te bestrijden.

Het is een ware plaag, vertellen inwoners van Osijek, een Kroatische stad langs een zijarm van de Donau. “Als ik in de namiddag thuiskom van het werk, weet ik niet wie er eerst door de voordeur wil: ik of die bloedzuigers", vertelt een inwoonster van de stad. “De deuren en ramen zitten vol muggen. We brengen de hele zomer door gebarricadeerd in huis", vertelt ze aan ‘24 Sata’.

De afgelopen weken werd de stad, net als vele andere plaatsen in het zuidoosten van Kroatië, overspoeld door muggen. De regenval van de afgelopen weken heeft er het waterpeil van de Donau en andere rivieren doen stijgen, waardoor muggen zich massaal hebben kunnen vermenigvuldigen. Wie langs het water woont kan niet naar buiten zonder gebeten te worden, klinkt het in de lokale pers. “Het leven is bijna onmogelijk. Het ziet er vreselijk uit. Als je toch buiten komt, wordt je gebeten en ben je de komende twee à drie uur onophoudelijk aan het krabben", klinkt het.

Verschillende steden zetten dan ook grove middelen in tegen de muggenplaag. Het bestrijdingsplan van de stad Osijek, dat werkt met vliegtuigen die insecticide sproeien over de stad, kost zo’n 1,1 miljoen euro. Het is de bedoeling om vooral de muggenlarven te bestrijden met insecticiden die niet schadelijk zijn voor de mens, om zo de verdere verspreiding van de muggen tegen te gaan.

De stad Vukovar, langs de oevers van de Donau, heeft de muggenplaag geclassificeerd als natuurramp. Het stadsbestuur heeft 1,5 miljoen euro uitgetrokken om de stekende insecten te bestrijden. “Als je een kwartiertje door Vukovar wandelt, word je gebeten door meer dan honderd muggen die je in zwermen aanvallen", getuigt burgemeester Ivan Penava. Het bestuur heeft een actieplan met vijftien “strijdpunten" uitgewerkt. Negen daarvan zijn al uitgevoerd, maar de muggenplaag is nog steeds niet overwonnen.