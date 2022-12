Kroaten kunnen vanaf januari in Europa paspoortvrij reizen, Roemenië en Bulgarije blijven gefrustreerd achter

Vlaming (74) die kogel in hoofd kreeg terwijl hij lag te slapen in landhuis in Nederland is overleden, verdachte (77) opgepakt

De 74-jarige Vlaming die vorige week werd neergeschoten in de Nederlandse gemeente Kinderdijk (Alblasserdam), op 30 kilometer van Rotterdam, is overleden. Dat meldt de Nederlandse politie. Maandag werd een 77-jarige man uit Alblasserdam opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. Daarbij kreeg de 74-jarige man uit Overijse een kogel in zijn hoofd toen hij lag te slapen in een landhuis aan het water. De politie onderzoekt de zaak.

7 december