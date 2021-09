Kritische Poolse zender TVN24 mag toch blijven uitzenden

De beslissing is genomen amper vier dagen voor de huidige toelating van de zender zou vervallen. Begin deze maand werd in de Poolse Senaat, nipt gecontroleerd door de oppositie, een wet weggestemd die volgens tegenstanders een poging van de regering was om TVN24 het zwijgen op te leggen.

De wet kan nog aangenomen worden als het Lagerhuis van het Poolse parlement zich voor de wet uitspreekt. Als dat gebeurt, dan kunnen bedrijven die niet gevestigd zijn in de Europese economische ruimte geen meerderheidsbelang bezitten in Poolse mediabedrijven.

Volgens de regering is de wet bedoeld om te vermijden dat Russische bedrijven actief worden in de Poolse media. Tegelijk zou het Discovery wel verplichten om zijn belang te verkopen in TVN. In Polen is TVN een van de grootste privé-mediagroepen, en TVN24, de belangrijkste onafhankelijke nieuwszender, is deel van die groep.

Vanuit Brussel en Washington werd kritiek geuit op de plannen van de Poolse regering.