Kritische moeder uit Rusland verlinkt door Anna, die al bijna 800 Russen verlinkte

Oprichter van Russisch Telegramkanaal dat kritisch was over Russisch leger en oorlog in Oekraïne krijgt meer dan 8 jaar cel

Twijfels over zin van oorlog

De moeder had in een interview op het YouTube-kanaal van de onafhankelijke nieuwssite ‘Novaja Gazeta Europa’ haar twijfels geuit over de zin van de “speciale militaire operatie”, zoals Moskou het grootschalige bloedvergieten in Oekraïne nog altijd noemt.



“Om eerlijk te zijn, toen de oorlog begon, keek ik (het nieuws, red.), huilde ik voortdurend en was ik bezorgd. Wie heeft deze oorlog nodig? Niemand. Zelfs toen aan het begin ervan mijn zoon nog niet in het leger zat, huilde ik om vreemden”, zei Fatchelislamova onder meer.