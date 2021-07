Kritische Marokkaanse journalist veroordeeld tot 5 jaar cel: “Gerechtelijke afslachting”

De kritische Marokkaanse journalist Soulaimane Raissouni is tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens vermeende aanranding van een man. Raissouni, die al 93 dagen in hongerstaking is, was niet aanwezig in de rechtbank. De 49-jarige journalist zit sinds mei vorig jaar in hechtenis nadat een LGBT-activist hem had beschuldigd van aanranding, een aanklacht die de journalist ontkent.

Raissouni was hoofdredacteur van de inmiddels ter ziele gegane krant Akhbar Al Yaoum. Zijn medestanders spreken over een "politiek proces” en zeggen dat de zaak deel uitmaakt van een officiële lastercampagne tegen kritische journalisten en activisten. Marokko zegt dan weer dat zijn rechterlijke macht onafhankelijk is. Raissouni heeft meermaals geëist om voorlopig vrijgelaten te worden, maar al zijn verzoeken om vrijlating zijn sinds zijn arrestatie vorig jaar afgewezen.

Miloud Kandil, de advocaat van Raissouni, noemde het vonnis een “gerechtelijke afslachting”. “Hoe kun je een beschuldigde veroordelen in zijn afwezigheid?” De rechter had Raissouni bevolen op het proces te verschijnen om naar het vonnis te luisteren, maar de journalist heeft volgens de rechtbank “geweigerd” daarop in te gaan. Raissouni had voorafgaande aan de vonniszitting verklaard dat hij bereid was in de rechtszaal te verschijnen, maar wel op voorwaarde dat hij er in een ziekenwagen naartoe kon worden gebracht en hij een rolstoel ter beschikking zou krijgen.

Hongerstaking

Door zijn in april begonnen hongerstaking, is Raissouni ernstig verzwakt. Op 10 juni verscheen de journalist voor de laatste keer in de rechtbank, sterk vermagerd en niet in staat om zonder hulp te wandelen. Hij vroeg de rechter toen om hem terug naar de gevangenis te laten gaan “om te sterven”.

Raissouni is een van de minstens tien Marokkaanse journalisten die de afgelopen jaren gevangen zijn genomen, na beschuldigingen van seksueel geweld of andere in Marokko als illegaal geldende daden. Mensenrechtengroepen zeggen dat de de autoriteiten achter de zaken zitten, met als doel met valse en politiek gemotiveerde beschuldigingen de kleine groep onafhankelijke journalisten in het land het zwijgen op te leggen.

Volledig scherm Journalisten poseren met beelden en banners van de Marokkaanse journalisten Omar Radi en Souleimane Raissouni in de Tunesische hoofdstad Tunis. © AFP