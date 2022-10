Kritieke infrastructuur in Kiev getroffen door kamikazedrones, Rusland waarschuwt opnieuw voor Derde Wereldoorlog

De regio rondom de Oekraïense hoofdstad Kiev is donderdagochtend vanuit de lucht aangevallen. Volgens een woordvoerder van president Volodymyr Zelensky werd kritieke infrastructuur getroffen door drones. Een hoge Russische official waarschuwt intussen opnieuw voor het uitbreken van de Derde Wereldoorlog als Oekraïne zou toetreden tot de NAVO.

Volgens Oleksi Koeleba, de gouverneur van Kiev, vond de luchtaanval plaats in het gebied rond de hoofdstad. Kritieke infrastructuur werd er door zogenaamde Iraanse ‘kamikazedrones’ getroffen, zei Kyrylo Tymosjenko, het plaatsvervangend hoofd van het kabinet van president Volodymyr Zelensky. Die informatie kon niet onafhankelijk geverifieerd worden. Ook maakte Koeleba niet bekend of er doden of gewonden zijn. Wel zei hij dat de hulpverleners ter plaatse zijn.

De burgemeester van Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych laat intussen weten dat de Russen 's nachts ook luchtaanvallen op zijn stad hebben uitgevoerd. Hij zei dat de stad “massaal beschoten” is. Daarbij zou alvast een flatgebouw van vijf verdiepingen geraakt zijn, waarvan de twee bovenste volledig zijn verwoest. Er is nog geen informatie over mogelijke slachtoffers, maar hulpverleners zijn wel al ter plaatse.

Volledig scherm Kyiv tijdens een gedeeltelijke black-out dinsdagavond laat. © AFP

Volgens de generale staf van de Oekraïense strijdkrachten zijn de voorbije 24 uur meer dan veertig Oekraïense nederzettingen en steden geraakt door Russische raketten. De Oekraïense luchtmacht zou zelf ook 32 aanvallen hebben uitgevoerd op Russische doelen.

Derde Wereldoorlog

Alexander Venediktov, plaatsvervangend secretaris van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie, heeft in een interview met het Russische staatspersbureau TASS opnieuw gewaarschuwd voor het uitbreken van de Derde Wereldoorlog als Oekraïne zou toetreden tot de NAVO. “Kiev weet goed dat een dergelijke stap een garantie is voor een verdere escalatie tot een Derde Wereldoorlog”, aldus Venediktov. Hij herhaalde ook het Russische standpunt dat het Westen, door Oekraïne te helpen, “een directe partij is in het conflict”.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky liet eind september weten dat het land formeel “een versnelde toetreding tot de NAVO” zou aanvragen.

Eerder dit jaar waarschuwde Rusland ook al voor het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. “Er is een reëel gevaar dat er een Derde Wereldoorlog komt”, verkondigde de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov toen.

