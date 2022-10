Kritiek op uitvoering aanbevelingen kinderopvang: “Dit is geen keuzemenu”

Dat er tijdens een commissiezitting over de uitvoering van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie kinderopvang dinsdag niets werd gezegd over de kind-begeleiderratio, botste bij oppositiepartijen Vooruit, Vlaams Belang en Groen op kritiek. "Dit was een van de belangrijkste aanbevelingen. Die 75 aanbevelingen waren geen keuzemenu. Nemen jullie dit parlement wel ernstig?", zo vroeg Vlaams parlementslid Hannes Anaf.

Vlaams minister Benjamin Dalle, die tijdelijk minister Hilde Crevits vervangt op Welzijn, moest sussen. Volgens de CD&V-minister zal de beloofde benchmark er komen en is het helemaal niet de bedoeling om bepaalde aanbevelingen van de onderzoekscommissie "naast zich neer te leggen".

Net voor het zomerreces heeft de onderzoekscommissie kinderopvang een verslag afgewerkt met daarin 75 aanbevelingen om de veiligheid in de kinderopvang te verbeteren en het vertrouwen in de sector te herstellen. In de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement hebben de topambtenaren van de Zorginspectie en van het Agentschap Opgroeien dinsdag samen met minister Dalle een eerste stand van zaken van de uitvoering van die aanbevelingen gegeven. Ze gaven een uitgebreid overzicht van alle stappen die de voorbije weken en maanden gezet zijn op het vlak van dossierbeheer, het openbaar maken van inspectieverslagen, de samenwerking met de parketten,...

Kind-begeleiderratio

Dat er in de uitgebreide presentatie met bijna 50 slides en in de toelichting helemaal niks gezegd werd over de kind-begeleiderratio - nochtans een belangrijk pijnpunt in de sector - deed bij de oppositie de wenkbrauwen fronsen.

Quote Die aanbevelin­gen zijn geen keuzemenu waarvan je een aantal zaken naast je neer kan leggen. Nemen jullie dit parlement ernstig? Wat zitten wij hier te doen? Hannes Anaf, Vooruit

"Ik begrijp niet dat daar helemaal geen woord over gezegd wordt. Helemaal niets. Terwijl dat één van onze belangrijkste aanbevelingen was. Die aanbevelingen zijn geen keuzemenu waarvan je een aantal zaken naast je neer kan leggen. Nemen jullie dit parlement ernstig? Wat zitten wij hier te doen?", zo klonk het bij een boze Hannes Anaf (Vooruit). Ook Celia Groothedde (Groen) begrijpt niet waarom er niets gezegd werd over de ratio terwijl dat voor de sector "een van de dringendste punten" is. "De ratio van 8 à 9 kinderen is onwerkbaar", aldus Groothedde.

Dalle: “Pad van de geleidelijkheid bewandelen”

Minister Dalle moest sussen. "We zijn het erover eens dat we iets moeten aan de kind-begeleiderratio. De huidige 1 op 8 of 1 op 9 is geen duurzame manier om op een pedagogisch verantwoorde manier met die baby's en peuters om te gaan", aldus Dalle. Maar de ratio kan niet van de ene dag op de andere aangepast worden. "We moeten het pad van de geleidelijkheid bewandelen", stelt de CD&V-minister.

Volgens minister Dalle zal de benchmark over de ratio - die door de onderzoekscommissie werd gevraagd - er ook zeker komen en is het de bedoeling dat het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin die taak op zich neemt. "We gaan daar dus mee aan de slag en we zullen geen enkel element van de benchmark naast ons neerleggen", aldus nog Dalle.