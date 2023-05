Kritiek op “opportunistische” Elon Musk wegens blokkering tweets tijdens Turkse verkiezingen

In aanloop naar de eerste ronde van de Turkse presidentsverkiezingen voorbije zondag, heeft Twitter op vraag van de Turkse overheid een reeks tweets geblokkeerd die kritisch waren voor het Erdogan-regime. Critici zijn scherp voor het bedrijf en beschuldigen eigenaar Elon Musk, die zelf altijd het belang van vrije meningsuiting benadrukt, van hypocrisie, en vragen zich af of de zakelijke belangen van Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX een rol speelden.

Twitter kondigde vrijdagavond aan dat het bedrijf bepaalde inhoud op het netwerk zou beperken voor Turkse gebruikers als gevolg van een juridische procedure. Volgens het sociale netwerk had de Turkse regering in een gerechtelijk bevel 409 tweets geïdentificeerd die Twitter moest blokkeren. Het bedrijf kondigde aan dat het de beslissing “zou blijven aanvechten” in de rechtbank.

Critici beschuldigen het sociale netwerk echter van censuur en van steun aan een dictatoriaal regime, en noemen Elon Musk een marionet van Erdogan en een opportunist. “Gezien Twitters totale gebrek aan transparantie is het moeilijk om niet te concluderen dat Musks beloftes van vrije meningsuiting opnieuw weggevallen zijn”, tweette het Amerikaanse Democratische Congreslid Adam Schiff. “Is dit hoe je de democratie en het recht op vrije meningsuiting respecteert?”, vraagt een andere Twitteraar.

Zakelijke belangen?

Tugrulcan Elmas, die aan de Bloomington-universiteit in de Amerikaanse staat Indiana onderzoek voert naar manipulatie van sociale media, suggereert dat Musk mogelijk capituleerde voor de Turkse dwang omdat zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX zaken doet in Turkije. Vorige maand werkte SpaceX immers samen met de Turkse regering voor de lancering van een Turkse communicatiesatelliet.

Twitter reageerde dinsdag zelf op de commotie. “We ontvingen na verschillende waarschuwingen een vermoedelijk laatste dreigement om de dienst af te sluiten. Om Twitter tijdens het verkiezingsweekend beschikbaar te houden, hebben we actie ondernomen op vier accounts en 409 tweets die in een gerechtelijk bevel waren geïdentificeerd”, luidde het in een bericht op het platform. Het bedrijf zegt ook dat het de beslissing zal blijven aanvechten in de rechtbank.

Kritische accounts

Het socialemediabedrijf deelde niet mee welke accounts precies geblokkeerd werden, maar volgens waarnemers gaat het onder andere om die van Muhammad Yakut, een Koerdische zakenman en criticus van het regime van Erdogan, en van onderzoeksjournalist Cevheri Güven die een corruptieonderzoek naar Erdogan voert. Een derde account was van een anonieme, zelfverklaarde activist en influencer op sociale media.

Elon Musk verdedigde de beslissing van Twitter in een verhitte reactie op een kritische tweet van Matthew Yglesias, een journalist van Bloomberg. “Zijn je hersenen uit je hoofd gevallen, Yglesias? De keuze was om Twitter volledig te laten wurgen, of om de toegang tot enkele tweets te beperken. Welke verkies je?”

Quote Wikipedia vocht de zaak aan bij het Hoogge­rechts­hof van Turkije en won. Dat is wat het betekent om vrijheid van meningsui­ting te hanteren als principe in plaats van als slogan Jimmy Wales, oprichter van Wikipedia

Wikipedia: zelfde situatie, andere benadering

Maar Jimmy Wales, de oprichter van Wikipedia, mengde zich in het debat en verwees naar een gelijkaardige situatie waarmee Wikipedia in 2014 werd geconfronteerd. “Wat Wikipedia deed: we kwamen op voor onze principes, vochten de zaak aan bij het Hooggerechtshof van Turkije en wonnen. Dat is wat het betekent om vrijheid van meningsuiting te hanteren als principe in plaats van als slogan”, schreef hij in een reactie op Musks tweet.

Wikipedia werd immers drie jaar lang verboden in Turkije omdat de online encyclopedie weigerde om artikels offline te halen die kritisch waren voor de regering Erdogan. “We zijn zelf geblokkeerd geweest op verschillende momenten en verschillende plekken over de hele wereld. We hebben nooit toegegeven aan censuur en zullen dat ook niet doen”, vertelde hij daarover aan de BBC. “Als overheden over de hele wereld geloven dat ze kunnen controleren wat hun politieke tegenstanders zeggen online of hen verhinderen om online te spreken om een politiek voordeel te krijgen, dan zullen ze dat proberen”, ging hij verder. Volgens Wales maakt de beslissing van Twitter het moeilijker voor andere websites om in de toekomst nee te zeggen tegen gelijkaardige vragen om censuur.

KIJK. Erdogan volgens staatsmedia aan kop in Turkse verkiezingen