Kritiek op kerkelijk huwelijk premier Boris Johnson: “Gelden voor hem andere regels?”

In het Verenigd Koninkrijk is onder katholieke geestelijken en gelovigen kritiek geuit op het kerkelijk huwelijk van premier Boris Johnson. De Britse katholieke kerk erkent immers geen echtscheiding en hertrouwen in de kerk is dan ook niet toegestaan als de eerste partner nog in leven is.

Die regels golden blijkbaar niet voor de 56-jarige premier, schrijft The Guardian. Die kon zaterdag na zijn twee eerdere echtscheidingen toch in het diepste geheim in een katholieke kerk trouwen met de 23 jaar jongere Carrie Symonds. De ceremonie in Westminster Cathedral met 30 vrienden en familieleden werd geleid door pater Daniel Humphreys, die vorig jaar ook hun zoontje Wilfred doopte.

Gescheiden

De katholieke wet staat gewoonlijk het hertrouwen van mensen van wie de voormalige echtgenoot of echtgenoten nog in leven zijn, niet toe. Johnson scheidde in 1993 van zijn eerste vrouw, Allegra Mostyn-Owen, en voltooide zijn scheiding van zijn tweede vrouw, Marina Wheeler, in november vorig jaar.

Pater Mark Drew, assistent-priester in Warrington, tweette in reactie op het nieuws: "Kan iemand mij uitleggen hoe Boris Johnson, die de katholieke kerk de rug heeft toegekeerd en tweemaal gescheiden is, kan trouwen in de kathedraal van Westminster, terwijl ik te goeder trouw praktiserende katholieken die een tweede kerkelijk huwelijk willen, moet zeggen dat dat niet mogelijk is?''

De rector van St Paul’s in Deptford, pater Paul Butler, tweette: “Altijd één recht voor de rijken en één voor de armen.”

Versoepeling

Christopher Lamb, correspondent in Rome voor het katholieke tijdschrift The Tablet, zei te hopen dat de regels nu ook voor anderen zullen worden versoepeld. “Ik denk dat het tijd is dat de kerk naar de huidige regels gaat kijken en gaat bekijken hoe ze gastvrijer kan worden. Ze was gastvrij voor Boris Johnson, waarom niet ook voor anderen?”, zo wierp hij op bij BBC Radio 5 live.

Als zelfs Boris Johnson, die geen praktiserend katholiek meer is, een kind kreeg met Symonds vóór ze waren getrouwd, nóg een buitenechtelijk kind heeft, én twee keer is gescheiden, in de kerk mag trouwen, dan zouden de regels ook best kunnen worden versoepeld voor homo-echtparen, klonk het dan weer bij pater James Martin, hoofdredacteur van het jezuïetentijdschrift America. “De heer en mevrouw Johnson zijn getrouwd binnen de regels van de katholieke kerk. En ik wens ze het beste. Ik zou willen dat dezelfde barmhartigheid en hetzelfde mededogen die hen werd aangeboden, ook zou gelden voor koppels van hetzelfde geslacht die hun leven lang al katholiek zijn.”

Administratieve procedure

Volgens de pauselijke biograaf Austen Ivereigh zijn de twee eerdere huwelijken van de premier vermoedelijk niet in de kerk ingezegend, aangezien zijn voormalige echtgenoten niet katholiek waren. Dan zou een ‘eenvoudige administratieve procedure’ hebben volstaan om de vorige huwelijken ongeldig te verklaren en dat zou de weg hebben vrijgemaakt voor de premier om wel in de kerk te trouwen.

“De bruid en bruidegom zijn beide parochianen van de parochie van Westminster Cathedral en zijn katholiek gedoopt”, staat in een korte verklaring namens het bisdom Westminster. “Alle noodzakelijke stappen werden genomen, zowel in kerkelijk als burgerlijk recht, en alle formaliteiten werden vervuld vóór de bruiloft. We wensen hen alle geluk.”

