Kris ziet ‘liefde van zijn leven' voor zijn ogen sterven tijdens bergwandeling in Tenerife: “Zonder één woord zakte Ann (50) plots in elkaar”

Update Dodentol op Hawaï staat op 93 maar kan nog fors stijgen, nog maar 2 slachtof­fers geïdentifi­ceerd

Het aantal dodelijke slachtoffers van de bosbranden op Maui (Hawaï) is opgelopen tot 93 en kan volgens de lokale autoriteiten de komende uren en dagen nog fors stijgen. Dat komt omdat nog maar een klein deel van het getroffen gebied is uitgekamd. Daarmee zijn de branden de dodelijkste in de Verenigde Staten in meer dan honderd jaar. De identificatie van de slachtoffers verloopt erg moeizaam omdat de hitte van het vuur groot was.